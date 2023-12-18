Зеленський показав нові кадри військових на фронті взимку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський показав унікальні кадри українських бійців на фронті взимку. За його словами, українці завжди захищають себе і здобувають те, що потрібно.

Відповідні світлини глава держави опублікував у своїх соцмережах.

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"Україна завжди захищає себе. І здобуває те, що потрібно. І навіть тоді, коли хтось сумнівається, ми не здаємось, а переконуємо та боремось. Борітеся — поборете. Саме так це й працює", — йдеться у дописі Зеленського.

Нагадаємо, що на Таврійському фронті противник тричі на тиждень робив по 80 наступальних дій щодня. При цьому окупанти прагнуть проникнути в населені райони перед настанням сильних морозів і через це посилили штурми Авдіївки та Мар'їнки.