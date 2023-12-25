Зеленский сообщил детали уничтожения двух истребителей РФ в Рождественскую ночь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В Рождественскую ночь российские войска попытались обстрелять Украину ракетами и дронами. Впрочем, воины ВСУ успешно уничтожили цели, а также сбили пять вражеских истребителей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Работа ВСУ в Рождественскую ночь

"Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 "шахедов" и несколько ракет, но еще две российские "сушки", — говорит Зеленский.

При этом он уточнил, что за неделю воины ВСУ сбили пять вражеских самолетов.

По мнению гаранта, это Рождество устанавливает настроение на весь предстоящий год — настроение возможностей. Зеленский считает, что это время возможностей для диалога с нашими союзниками, укрепления нашей системы противовоздушной обороны и обеспечения безопасности нашего дома от агрессии российских террористов.

"Чем мощнее будет наша ПВО, тем меньше угрозы представляют российские силы как в нашем небе, так и на земле", — добавил он.

Зеленский поблагодарил украинских воинов за их точность и мощь. Также он сказал спасибо каждому, кто в Рождество и обычные дни трудится ради защиты нашей нации, кто выдерживает вражеские атаки и демонстрирует стойкость, независимо от места нахождения — будь то на востоке, юге или на границах нашей страны.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 25 декабря в течение шести часов враг атаковал Одесскую область ударными дронами и баллистикой с моря. Пока прокуроры фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по мирному городу.

Также мы писали, что за предыдущие сутки российские оккупанты накрыли плотным огнем более 20 населенных пунктов Харьковской области. К счастью, информация о пострадавших не поступала.