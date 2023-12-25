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Зеленський повідомив деталі знищення двох винищувачів РФ у Різдвяну ніч

25 грудня 2023 14:56
оновлено: 15:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський повідомив деталі знищення двох винищувачів РФ у Різдвяну ніч
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Різдвяну ніч російські війська спробували обстріляти Україну ракетами та дронами. Втім, воїни ЗСУ успішно знищили цілі, а також збили п'ять ворожих винищувачів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Різдвяний вечір під час війни. Наші воїни збили не лише майже 30 "шахедів" та кілька ракет, але ще дві російські "сушки", — каже Зеленський.

При цьому він уточнив, що за тиждень воїни ЗСУ збили п'ять ворожих літаків.

На думку гаранта, це Різдво встановлює настрій на наступний рік — настрій можливостей. Зеленський вважає, що це час можливостей для діалогу з нашими союзниками, зміцнення нашої системи протиповітряної оборони та забезпечення безпеки нашого дому від агресії російських терористів.

"Чим потужнішим буде наша ППО, тим менше загрози становлять російські сили як у нашому небі, так і на землі", — додав він.

Зеленський подякував українським воїнам за їхню точність і міць. Також він подякував кожному, хто на Різдво і звичайні дні працює заради захисту нашої нації, хто витримує ворожі атаки і демонструє стійкість, незалежно від місця перебування — чи то на сході, півдні, чи на кордонах нашої країни.

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Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 25 грудня протягом шести годин ворог атакував Одеську область ударними дронами та балістикою з моря. Поки що прокурори фіксують наслідки чергової атаки окупантів по мирному місту.

Також ми писали, що минулої доби російські окупанти накрили щільним вогнем понад 20 населених пунктів Харківської області. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

 

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