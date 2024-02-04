Зеленский провел совещание на Запорожье — о чем говорилось

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании. Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасности в Запорожской области в воскресенье, 4 февраля. Во время него украинский лидер заслушал доклады военного командования и руководителей правоохранительных органов.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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Зеленский провел совещание на Запорожье 4 февраля

"Важны вопросы. Ситуация на поле боя, оборонные действия на Авдеевском направлении, ситуация в районе Роботиного и других участках фронта, фортификации", — говорится в сообщении.

Также на совещании обсудили защиту объектов критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса региона от врага.

Скриншот пост Зеленского

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции военных в Запорожской области. Он вручил им государственные награды.

Также мы писали, что в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского об обеспечении жильем военнослужащих, получивших звание "Героев Украины", глава государства вручил 30 сертификатов на получение квартир. 15 из них получили воины Сил обороны, остальные — семьи павших воинов, которым это звание присвоено посмертно.