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Зеленський провів нараду на Запоріжжі — про що йшлося

4 лютого 2024 15:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський провів нараду на Запоріжжі — про що йшлося
Президент України Володимир Зеленський на нараді. Фото:
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області у неділю, 4 лютого. Під час неї український лідер заслухав доповіді військового командування та керівників правоохоронних органів.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

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Зеленський провів нараду на Запоріжжі 4 лютого

"Важливі питання. Ситуація на полі бою, оборонні дії на Авдіївському напрямку, ситуація в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, фортифікації", — йдеться у повідомленні.

Також під час наради обговорили захист об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу регіону від ворога.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції військових у Запорізькій області. Він вручив їм державні нагороди.

Також ми писали, що у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення житлом військовослужбовців, які отримали звання "Героїв України", глава держави вручив 30 сертифікатів на отримання квартир. 15 з них отримали воїни Сил оборони, решту — родини полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно. 

Володимир Зеленський
Запорізька область
військові
війна в Україні

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