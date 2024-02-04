Зеленський провів нараду на Запоріжжі — про що йшлося
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області у неділю, 4 лютого. Під час неї український лідер заслухав доповіді військового командування та керівників правоохоронних органів.
Про це він повідомив у Telegram-каналі.
Зеленський провів нараду на Запоріжжі 4 лютого
"Важливі питання. Ситуація на полі бою, оборонні дії на Авдіївському напрямку, ситуація в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, фортифікації", — йдеться у повідомленні.
Також під час наради обговорили захист об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу регіону від ворога.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції військових у Запорізькій області. Він вручив їм державні нагороди.
Також ми писали, що у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення житлом військовослужбовців, які отримали звання "Героїв України", глава держави вручив 30 сертифікатів на отримання квартир. 15 з них отримали воїни Сил оборони, решту — родини полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.
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