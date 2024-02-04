Зеленський провів нараду на Запоріжжі — про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський на нараді. Фото:

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області у неділю, 4 лютого. Під час неї український лідер заслухав доповіді військового командування та керівників правоохоронних органів.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Читайте також:

Зеленський провів нараду на Запоріжжі 4 лютого

"Важливі питання. Ситуація на полі бою, оборонні дії на Авдіївському напрямку, ситуація в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, фортифікації", — йдеться у повідомленні.

Також під час наради обговорили захист об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу регіону від ворога.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції військових у Запорізькій області. Він вручив їм державні нагороди.

Також ми писали, що у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення житлом військовослужбовців, які отримали звання "Героїв України", глава держави вручив 30 сертифікатів на отримання квартир. 15 з них отримали воїни Сил оборони, решту — родини полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.