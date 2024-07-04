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Зеленский раскритиковал США за запрет атаковать Россию ракетами ATACMS

4 июля 2024 14:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Когда Украина применит ATACMS по России — Зеленский рассказал детали
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Без американского разрешения на удары по территории России нет смысла использовать предоставленные Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS . Прежде ракеты должны атаковать российский аэродром "Балтимор", где базируется эскадрилья тяжелых истребителей Су-35, наносящих удары по Харькову.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg .

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По словам президента Украины, прекратить авиаудары по Харькову и области, только заставив российские ПКС убрать самолеты глубоко в тыл. Для этого ВСУ должно получить разрешение США на удары по российским военным аэродромам.

"Нет смысла без разрешения США применять ракеты. Мы могли бы благодаря этому отбросить российские самолеты от нашей границы в тыл, а оттуда они уже их не запустят. Могут, конечно, запускать ракеты, но их у них мало", - говорит он.

Также Зеленский отметил, что России, которая обстреливает нашу энергетику, никто ничего не сказал и не сделал. В то же время, когда Украина начала избивать в ответ, говорит он, то все "начали нас останавливать", мол, "это — эскалация".

Интервью Зеленского Bloomberg – что известно

Напомним, до этого Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время не ожидает участия российского президента Владимира Путина в каких-либо переговорах, поскольку это получилось бы лучше у США и Китая.

Также глава государства добавил, что в настоящее время в ВСУ неукомплектованы 14 бригад , прежде всего из-за задержки поставок оружия.

Зеленский также добавил, что доволен работой главы Офиса президента Андрея Ермака , а любые обвинения в отношении него распространяют те, кто не доволен действующим президентом Украины.

Владимир Зеленский США Украина ракеты война в Украине Россия

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