Контрнаступ ЗСУ може бути під загрозою через проблеми з поставками зброї — ISW

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Чим довше Україна чекає від партнерів допомогу з озброєнням, щоб оснастити та розгорнути нові бригади, тим більше у російських військ буде можливостей перешкодити українським зусиллям зосередити нову невикористану бойову силу для майбутніх контрнаступальних операцій.

Інформацію про це опублікували у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 4 липня.

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Аналітики зазначають, що Україна вирішує свої проблеми з особовим складом та формує кілька нових бригад.

"Затримка та недостатність поставок західної зброї, ймовірно, не дозволить Україні оснастити всі ці нові бригади. Своєчасна та належна безпекова допомога Заходу продовжує залишатися вирішальним визначальним фактором того, коли та в якому масштабі українські сили зможуть перейняти ініціативу на полі бою та проводити значущі з оперативної точки зору контрнаступальні операції в майбутньому", — повідомляють в ISW.

Напередодні, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що українські сили зараз у кращому положенні за кількістю бійців, ніж кілька місяців тому, а майбутній можливий контрнаступ залежить від оснащення бригад важкою технікою.

Він додав, що військова техніка надто довго прибуває на фронт і це ускладнює зусилля України щодо оснащення резервних бригад, щоб залучити їх до оборонних операцій.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російські окупанти хочуть використати наступ на Торецьк, щоб створити оперативні можливості для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки. Але цього буде складно досягти.

Також ми повідомляли, що Російська Федерація мобілізує від 25 000 до 30 000 нових бійців на місяць. Це дає змогу компенсувати втрати на передовій під час війни проти України.