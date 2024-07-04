Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна не може озброїти нові бригади через недостатню допомогу від Заходу, — ISW arrow

Україна не може озброїти нові бригади через недостатню допомогу від Заходу, — ISW

4 липня 2024 10:51
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Контрнаступ ЗСУ може бути під загрозою через проблеми з поставками зброї — ISW
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Чим довше Україна чекає від партнерів допомогу з озброєнням, щоб оснастити та розгорнути нові бригади, тим більше у російських військ буде можливостей перешкодити українським зусиллям зосередити нову невикористану бойову силу для майбутніх контрнаступальних операцій.

Інформацію про це опублікували у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 4 липня.

Читайте також:

Затримки з поставкою зброї можуть завадити контрнаступу у майбутньому

Аналітики зазначають, що Україна вирішує свої проблеми з особовим складом та формує кілька нових бригад.

"Затримка та недостатність поставок західної зброї, ймовірно, не дозволить Україні оснастити всі ці нові бригади. Своєчасна та належна безпекова допомога Заходу продовжує залишатися вирішальним визначальним фактором того, коли та в якому масштабі українські сили зможуть перейняти ініціативу на полі бою та проводити значущі з оперативної точки зору контрнаступальні операції в майбутньому", — повідомляють в ISW.

Напередодні, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що українські сили зараз у кращому положенні за кількістю бійців, ніж кілька місяців тому, а майбутній можливий контрнаступ залежить від оснащення бригад важкою технікою.

Він додав, що військова техніка надто довго прибуває на фронт і це ускладнює зусилля України щодо оснащення резервних бригад, щоб залучити їх до оборонних операцій.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російські окупанти хочуть використати наступ на Торецьк, щоб створити оперативні можливості для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки. Але цього буде складно досягти.

Також ми повідомляли, що Російська Федерація мобілізує від 25 000 до 30 000 нових бійців на місяць. Це дає змогу компенсувати втрати на передовій під час війни проти України.

Володимир Зеленський США війна зброя ЗСУ військова допомога військова техніка контрнаступ ЗСУ ISW ЄС війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо