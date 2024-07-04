Контрнаступление ВСУ может быть под угрозой из-за проблем с поставками оружия — ISW

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Чем дольше Украина ждет от партнеров помощь с вооружением, чтобы оснастить и развернуть новые бригады, тем больше у российских войск будет возможностей помешать украинским усилиям сосредоточить новую неиспользованную боевую силу для будущих контрнаступательных операций.

Информацию об этом опубликовали в отчете американского Института изучения войны (ISW) в четверг, 4 июля.

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Аналитики отмечают, что Украина решает свои проблемы с личным составом и формирует несколько новых бригад.

""Задержка и недостаточность поставок западного оружия, по всей видимости, не позволит Украине оснастить все эти новые бригады. Своевременная и надлежащая помощь помощи Запада продолжает оставаться решающим определяющим фактором того, когда и в каком масштабе украинские силы смогут перенять инициативу на поле боя и проводить значимые с оперативной точки зрения контрнаступательные операции в будущем", — сообщают в ISW.

Накануне, Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что украинские силы сейчас в лучшем положении по количеству бойцов, чем несколько месяцев назад, а предстоящее возможное контрнаступление зависит от оснащения бригад тяжелой техникой.

Он добавил, что военная техника слишком долго прибывает на фронт, что усложняет усилия Украины по оснащению резервных бригад, чтобы привлечь их к оборонным операциям.

Ранее аналитики ISW сообщали, что российские оккупанты хотят использовать наступление на Торецк, чтобы создать оперативные возможности для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки. Но этого будет сложно добиться.

Также мы сообщали, что Российская Федерация мобилизует от 25 000 до 30 000 новых бойцов в месяц. Это позволяет компенсировать потери на передовой во время войны против Украины.