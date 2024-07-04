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Зеленський розкритикував США за заборону атакувати Росію ракетами ATACMS

4 липня 2024 14:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Коли Україна застосує ATACMS по Росії — Зеленський розповів деталі
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Без американського дозволу на удари по території Росії немає сенсу використовувати надані Україні оперативно-тактичні ракети ATACMS. Передусім ракети мають атакувати російський аеродром "Балтимор", де базується ескадрилья важких винищувачів Су-35, які завдають ударів по Харкову. 

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg

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Чому Україна не може бити по російських аеродромах

За словами президента України, припинити авіаудари по Харкову та області, лише змусивши російські ПКС прибрати літаки глибоко в тил. Для цього ЗСУ мають отримати дозвіл США на удари по російських військових аеродромах.

"Немає сенсу без дозволу США застосовувати ракети. Ми могли б завдяки цьому відкинути російські літаки від нашого кордону в тил, а звідти вони вже їх не запустять. Можуть, звичайно, запускати ракети, але їх у них мало", — каже він.

Також Зеленський зазначив, що Росії, яка обстрілює нашу енергетику, ніхто нічого не сказав та не зробив. Натомість, коли Україна почала бити у відповідь, каже він, то всі "почали нас зупиняти", мовляв, "це — ескалація".

Інтерв'ю Зеленського Bloomberg — що відомо

Нагадаємо, до цього Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчим часом не очікує участі російського президента Володимира Путіна в будь-яких переговорах, оскільки це б вийшло краще у США та Китаю.

Також глава держави додав, що наразі в ЗСУ  неукомплектовані 14 бригад, передусім через затримку постачання зброї.

Зеленський також додав, що задоволений роботою глави Офісу президента Андрія Єрмака, а будь-які звинувачення щодо нього поширюють ті, хто не задоволений чинним президентом України.

Володимир Зеленський США Україна ракети війна в Україні Росія

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