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Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ и в очередной раз обратился к партнерам

22 марта 2024 09:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ и в очередной раз обратился к партнерам
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский, комментируя массированную ракетную атаку 22 марта, заявил, что российские оккупанты выпустили по Украине этой ночью более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов. Он в очередной раз обратился к международным партнерам и отметил важность не задерживать военную помощь нашему государству.

Такое заявление глава государства сделал на своей странице в Telegram.

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Как отметил Зеленский, цели врага — электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома и даже троллейбус.

"За эту ночь было более 60 "шахедов" и около 90 ракет разных типов. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора", — сказал Зеленский.

Он добавил, что во всех городах, пострадавших от российской атаки, сейчас работают соответствующие службы. Также продолжаются восстановительные работы на объектах энергетики.

Глава государства еще раз обратился к иностранным союзникам. В частности, он отметил важность защитить украинское небо и не затягивать с оказанием помощи нашей стране.

"У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений", — сказал Зеленский.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.

Кроме того, в результате атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блєкаута.

Также под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.

Владимир Зеленский
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