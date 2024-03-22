Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ та вкотре звернувся до партнерів

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, коментуючи масовану ракетну атаку 22 березня, заявив, що російські окупанти випустили по Україні цієї ночі понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Він вкотре звернувся до міжнародних партнерів та наголосив на важливості не затримувати військову допомогу нашій державі.

Таку заяву глава держави зробив на своїй сторінці в Telegram.

Читайте також:

Що ще сказав Зеленський

Як зазначив Зеленський, цілі ворога — електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки та навіть тролейбус.

"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", — сказав Зеленський.

Він додав, що в усіх містах, які постраждали від російської атаки, наразі працюють відповідні служби. Також тривають відновлювальні роботи на об'єктах енергетики.

Глава держави вкотре звернувся до іноземних союзників. Зокрема, він наголосив на важливості захистити українське небо та не затягувати з наданням допомоги нашій країні.

"У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту.

Також під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.