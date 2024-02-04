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Зеленский рассказал о возобновлении электроэнергии после обстрелов и усилении защиты городов

4 февраля 2024 18:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский рассказал о возобновлении электроэнергии после обстрелов и усилении защиты городов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Кривом Роге в воскресенье, 4 февраля, по возобновлению стабильного электро- и водоснабжения в населенных пунктах Днепропетровщины после вражеских атак. Лидер страны также акцентировал внимание на важности усиления защиты энергообъектов в Украине.

Соответствующий пост глава государства сделал в своем телеграм-канале.

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Президент в очередном вечернем обращении рассказал о своей поездке на позиции украинских бойцов на Запорожском направлении. Зеленский указал, что посетил Роботино и подчеркнул, что сейчас это одна из самых жестких частей фронта. Глава государства лично поблагодарил и вручил награды пяти военным за боевые заслуги.

Также Зеленский провел разговор с командованием Воздушных Сил "Восток". На совещании была обсуждена защита неба над Днепропетровщиной.

"Опасность постоянная, высокая, Россия рассматривает регион как одну из основных мишеней для террористических атак. Работаем, чтобы добавить возможности сбивать ракеты, дроны", — указал лидер государства.

Зеленский также добавил, что состоялось совещание в Кривом Роге по восстановлению энерго- и водообеспечения городов и сел в Днепропетровской области. Президент выразил благодарность энергетикам, оперативно возобновившим электроэнергию после российских обстрелов.

"Максимальное уважение, благодарность всем, кто воюет ради государства, работает ради Украины, украинцев, и всем, кто помогает — каждому волонтеру, каждому волонтерскому сообществу", — подытожил глава Украины.

Напомним, в шести регионах Украины возникли перебои с электроснабжением в результате обстрелов врага и технических проблем.

Добавим, Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область в воскресенье, 4 февраля. Президент вручил награды украинским боевым пилотам и поделился кадрами с места происшествия.

Владимир Зеленский
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