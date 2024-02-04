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Зеленський розповів про відновлення електроенергії після обстрілів та посилення захисту міст

4 лютого 2024 18:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський розповів про відновлення електроенергії після обстрілів та посилення захисту міст
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Зеленського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів нараду у Кривому Розі в неділю, 4 лютого, щодо відновлення стабільного електро- та водопостачання у населених пунктах Дніпропетровщини після ворожих атак. Лідер країни також акцентував на важливості посилення захисту енергооб'єктів в Україні.

Відповідний допис глава держави зробив у своєму телеграм-каналі.

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Президент у черговому вечірньому зверненні розповів про свою поїздку на позиції українських бійців на Запорізькому напрямку. Зеленський вказав, що відвідав Роботине і підкреслив, що наразі це одна з найбільш жорстких частин фронту. Глава держави особисто подякував та вручив нагороди пʼятьом військовим за бойові заслуги.

Також Зеленський провів розмову з командуванням Повітряних Сил "Схід". На нараді було обговорено захист неба над Дніпропетровщиною.

"Небезпека постійна, висока, Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети, дрони", — вказав лідер держави.

Зеленський також додав, що відбулася нарада у Кривому Розі стосовно відновлення енерго- та водозабезпечення міст і сіл у Дніпропетровській області. Президент висловив вдячність енергетикам, які оперативно відновили електроенергію після російських обстрілів. 

"Максимальна повага, вдячність усім, хто воює заради держави, працює заради України, українців, та всім, хто допомагає — кожному волонтеру, кожній волонтерській спільноті", — підсумував глава України.

Нагадаємо, у шести регіонах України виникли перебої з електропостачанням, внаслідок обстрілів ворога та технічних проблем.

Додамо, Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Запорізької області в неділю, 4 лютого. Президент вручив нагороди українським бойовим пілотам та поділився кадрами з місця подій.

Володимир Зеленський
війна
Кривий Ріг
росіяни
Україна
Запорізька область
Дніпропетровська область
обстріли
нагорода
електропостачання
атака
фронт

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