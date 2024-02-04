Візит на Запоріжжя — Зеленський вручив нагороди бойовим пілотам
Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Запорізької області в неділю, 4 лютого. Під час візиту він вручив нагороди українським бойовим пілотам.
Про це він повідомив у Telegram-каналі.
Візит Зеленського на Запоріжжя 4 лютого
"Нагородив бойових пілотів. Наші потужні воїни, які захищають наше небо і з неба захищають Україну. Дякую за ваші влучні дії та знищення ворога", — йдеться у повідомленні.
Також президент обговорив з Повітряним командуванням "Схід" захист українських міст і сіл, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту з повітря.
Крім того, на зустрічі йшлося про особливості застосування західних систем ППО та підсилення завдяки майбутньому постачанню.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області у неділю, 4 лютого. Український лідер заслухав доповіді військового командування та керівників правоохоронних органів.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції військових у Запорізькій області. Він вручив захисникам державні нагороди.
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