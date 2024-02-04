Візит на Запоріжжя — Зеленський вручив нагороди бойовим пілотам

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Запорізької області в неділю, 4 лютого. Під час візиту він вручив нагороди українським бойовим пілотам.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

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"Нагородив бойових пілотів. Наші потужні воїни, які захищають наше небо і з неба захищають Україну. Дякую за ваші влучні дії та знищення ворога", — йдеться у повідомленні.

Зеленський ставить підпис в документі. Фото: Telegram/Zelenskiy

Також президент обговорив з Повітряним командуванням "Схід" захист українських міст і сіл, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту з повітря.

Військові Повітряного командування "Схід". Фото: Telegram/Zelenskiy

Крім того, на зустрічі йшлося про особливості застосування західних систем ППО та підсилення завдяки майбутньому постачанню.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області у неділю, 4 лютого. Український лідер заслухав доповіді військового командування та керівників правоохоронних органів.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції військових у Запорізькій області. Він вручив захисникам державні нагороди.