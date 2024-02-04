Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Візит на Запоріжжя — Зеленський вручив нагороди бойовим пілотам arrow

Візит на Запоріжжя — Зеленський вручив нагороди бойовим пілотам

4 лютого 2024 16:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Візит на Запоріжжя — Зеленський вручив нагороди бойовим пілотам
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Запорізької області в неділю, 4 лютого. Під час візиту він вручив нагороди українським бойовим пілотам.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Читайте також:

Візит Зеленського на Запоріжжя 4 лютого

"Нагородив бойових пілотів. Наші потужні воїни, які захищають наше небо і з неба захищають Україну. Дякую за ваші влучні дії та знищення ворога", — йдеться у повідомленні.

null
Зеленський ставить підпис в документі. Фото: Telegram/Zelenskiy

Також президент обговорив з Повітряним командуванням "Схід" захист українських міст і сіл, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту з повітря.

null
Військові Повітряного командування "Схід". Фото: Telegram/Zelenskiy

Крім того, на зустрічі йшлося про особливості застосування західних систем ППО та підсилення завдяки майбутньому постачанню.

null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області у неділю, 4 лютого. Український лідер заслухав доповіді військового командування та керівників правоохоронних органів.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції військових у Запорізькій області. Він вручив захисникам державні нагороди.

Володимир Зеленський
поїздки
Запорізька область
нагорода
військові
винищувач
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі