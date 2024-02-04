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Визит в Запорожье — Зеленский вручил награды боевым пилотам

4 февраля 2024 16:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Визит в Запорожье — Зеленский вручил награды боевым пилотам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область в воскресенье, 4 февраля. Во время визита он вручил награды украинским боевым пилотам.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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"Наградил боевых пилотов. Наши мощные воины, которые защищают наше небо и с неба защищают Украину. Спасибо за ваши меткие действия и уничтожение врага", — говорится в сообщении.

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Зеленский ставит подпись в документе. Фото: Telegram/Zelenskiy

Также президент обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту украинских городов и сел, объектов критической инфраструктуры и линии фронта с воздуха.

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Военные Воздушного Командования "Восток". Фото: Telegram/Zelenskiy

Кроме того, на встрече говорилось об особенностях применения западных систем ПВО и усиления благодаря будущей поставке.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в безопасности в Запорожской области в воскресенье, 4 февраля. Украинский лидер заслушал доклад военного командования и руководителей правоохранительных органов.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции военных в Запорожской области. Он вручил защитникам государственные награды.

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Запорожская область
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