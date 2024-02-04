Визит в Запорожье — Зеленский вручил награды боевым пилотам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область в воскресенье, 4 февраля. Во время визита он вручил награды украинским боевым пилотам.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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Визит Зеленского в Запорожье 4 февраля

"Наградил боевых пилотов. Наши мощные воины, которые защищают наше небо и с неба защищают Украину. Спасибо за ваши меткие действия и уничтожение врага", — говорится в сообщении.

Зеленский ставит подпись в документе. Фото: Telegram/Zelenskiy

Также президент обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту украинских городов и сел, объектов критической инфраструктуры и линии фронта с воздуха.

Военные Воздушного Командования "Восток". Фото: Telegram/Zelenskiy

Кроме того, на встрече говорилось об особенностях применения западных систем ПВО и усиления благодаря будущей поставке.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в безопасности в Запорожской области в воскресенье, 4 февраля. Украинский лидер заслушал доклад военного командования и руководителей правоохранительных органов.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции военных в Запорожской области. Он вручил защитникам государственные награды.