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Зеленский рассказал о военных НГУ, которые отличились в боях

17 декабря 2023 20:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал о военных НГУ, которые отличились в боях
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о военных Национальной гвардии, которые отличились в боях. Они вместе со всеми помогают спасать жизни после российских ударов и дают стране больше безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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"Третья бригада оперативного назначения Нацгвардии — солдат Максим Осипов и младший сержант Владислав Мороз. Спасибо вам, ребята, за вашу результативность! Четырнадцатая бригада оперативного назначения — младший сержант Сергей Тихенко и капитан Григорий Токарь. Спасибо! Пятнадцатый Славянский полк Нацгвардии — младший лейтенант Александр Роговский и лейтенант Богдан Шулика. Молодцы, воины!" — сказал глава государства.

По его словам, мир помогает, когда видит, что государство и сами люди делают все, чтобы защититься, когда видят, что у страны действительно такая перспектива.

Зеленский поблагодарил всех в Украине, которые неделю за неделей доказывают миру собственной силой, что страна выстоит, сохранит свою независимость и победит. Он также выразил отдельную благодарность ГУР, СБУ, Воздушным силам и Службе внешней разведки.

"Тот случай, когда без деталей, но одно слово — мощно", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в течение недели совершил едва ли не самое большое количество рабочих визитов в разные страны мира, среди них были США, Норвегия, Аргентина. Там проводил встречи и переговоры с лидерами государств и договаривался о помощи и поддержке Украины.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел заседание Ставки. В частности, на нем были обсуждены вопросы производства оружия.

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