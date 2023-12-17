Зеленський розповів про військових НГУ, які відзначилися в боях

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про військових Національної гвардії, які відзначилися в боях. Вони разом з усіма допомагають рятувати життя після російських ударів та дають країні більше безпеки.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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"Третя бригада оперативного призначення Нацгвардії — солдат Максим Осіпов та молодший сержант Владислав Мороз. Дякую вам, хлопці, за вашу результативність! Чотирнадцята бригада оперативного призначення — молодший сержант Сергій Тихенко та капітан Григорій Токарь. Дякую! Пʼятнадцятий Словʼянський полк Нацгвардії – молодший лейтенант Олександр Роговський та лейтенант Богдан Шуліка. Молодці, воїни!" — сказав глава держави.

За його словами, світ допомагає, коли бачить, що держава й самі люди роблять усе, щоб захиститись, коли бачать, що країна дійсно має таку перспективу.

Зеленський подякував усім в Україні, які тиждень за тижнем доводять світу власною силою, що країна вистоїть, збереже свою незалежність і переможе. Він також висловив окрему вдячність ГУР, СБУ, Повітряним силам та Службі зовнішньої розвідки.

"Той випадок, коли без деталей, але одне слово — потужно", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський протягом тижня здійснив чи не найбільшу кількість робочих візитів до різних країн світу, серед них були США, Норвегія, Аргентина. Там проводив зустрічі та переговори з лідерами держав та домовлявся про допомогу та підтримку України.

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Зокрема, на ньому було обговорено питання виробництва зброї.