Зеленский рассказал, при каких условиях возможно прекращение огня
Президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи на Совбезе ООН озвучил требования нашего государства по окончании боевых действий. По его словам, эти вещи являются конктретными, "как и украинцы".
Выступление Президента опубликовано на его Facebook-странице.
Главные требования Украины
- Вывод российских войск и военных формирований совместно с Черноморским флотом РФ.
"...Или теми дырявыми корытами, которые от него останутся за время войны", — отметил глава государства.
- Вывод всех наемников и "квазивоенных формирований" РФ со всей суверенной территории Украины в пределах границ 1991 года, которые международно признаны.
- Возвращение полного контроля Украине над всей ее государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
Что еще сказал Президент
Выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский отметил необходимость реформирования организации. В частности, по его словам, реформа нуждается в праве на вето.
Напомним, в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.