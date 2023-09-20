Зеленский рассказал, при каких условиях возможно прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский на Совбезе ООН. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи на Совбезе ООН озвучил требования нашего государства по окончании боевых действий. По его словам, эти вещи являются конктретными, "как и украинцы".

Выступление Президента опубликовано на его Facebook-странице.

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Вывод российских войск и военных формирований совместно с Черноморским флотом РФ.

"...Или теми дырявыми корытами, которые от него останутся за время войны", — отметил глава государства.

Вывод всех наемников и "квазивоенных формирований" РФ со всей суверенной территории Украины в пределах границ 1991 года, которые международно признаны.

Возвращение полного контроля Украине над всей ее государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Что еще сказал Президент

Выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский отметил необходимость реформирования организации. В частности, по его словам, реформа нуждается в праве на вето.

Напомним, в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.