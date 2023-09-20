Зеленський розповів, за яких умов можливе припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський на Радбезі ООН. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови на Радбезі ООН озвучив вимоги нашої держави щодо закінчення бойових дій. За його словами, ці речі є конктретними, "як і українці".

Виступ Президента опублікувано на його Facebook-сторінці.

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Виведення російських військ та військових формувань разом з Чорноморським флотом РФ.

"...Або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни", — зазначив глава держави.

Виведення всіх найманців та "квазівійськових формувань" РФ з усієї суверенної території України в межах кордонів 1991 року, які міжнародно є визнаними.

Повернення повного контролю Україні над усім її державним кордоном та виключною економічною зоною в Чорному, Азовському морях та у Керченській протоці.

Що ще сказав Президент

Під час виступу на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН Володимир Зеленський наголосив на необхідності реформування організації. Зокрема, за його словами, реформи потребує право на вето.

Нагадаємо, у Нью-Йорку під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.