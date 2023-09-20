Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський розповів, за яких умов можливе припинення вогню arrow

Зеленський розповів, за яких умов можливе припинення вогню

20 вересня 2023 19:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський розповів, за яких умов можливе припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський на Радбезі ООН. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови на Радбезі ООН озвучив вимоги нашої держави щодо закінчення бойових дій. За його словами, ці речі є конктретними, "як і українці".

Виступ Президента опублікувано на його Facebook-сторінці.

Читайте також:

Головні вимоги України

  • Виведення російських військ та військових формувань разом з Чорноморським флотом РФ.

"...Або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни", — зазначив глава держави.

  • Виведення всіх найманців та "квазівійськових формувань" РФ з усієї суверенної території України в межах кордонів 1991 року, які міжнародно є визнаними.
  • Повернення повного контролю Україні над усім її державним кордоном та виключною економічною зоною в Чорному, Азовському морях та у Керченській протоці.

Що ще сказав Президент

Під час виступу на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН Володимир Зеленський наголосив на необхідності реформування організації. Зокрема, за його словами, реформи потребує право на вето.

Нагадаємо, у Нью-Йорку під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз