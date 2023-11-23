Зеленский уверен, что в 2024 году Украина отвоюет свое небо у россиян

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Усиление противовоздушной обороны Украины является наилучшей стратегической инвестицией в безопасность, по меньшей мере, по пяти причинам. Прежде всего, каждая система противовоздушной обороны и каждая ракета, предоставленная Украине, спасает жизнь.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Twitter.

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Президент заверил, что усиление украинской ПВО — лучшая стратегическая инвестиция в безопасность государства. Это позволит: защитить жизнь украинцев, усилить экономику, наладить экспорт Черным морем, экономить ресурсы для восстановления и ослабить силы РФ.

Президент Украины также поблагодарил всех западных партнеров, которые приняли важные решения для усиления Украины.

"Мы благодарны всем нашим партнерам, которые уже приняли важные решения по укреплению нашей противовоздушной обороны. Поскольку Украина — большая страна, наша потребность в системах ПВО значительна", — поблагодарил Зеленский.

Глава государства также заверил, что в 2024 году Украина освободит от россиян свое небо, как в 2023 году освободила от них море.

"С 2022 года Украина освободила более половины оккупированной Россией земли. В 2023 году Украина выгнала российский флот из большей части Черного моря. 2024 должен стать годом, когда Украина сбросит Россию со своего неба", — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. Это произошло из-за "коррупции" экс-председателя Государственной службы связи и информации Украины. Теперь Юрий Щиголь выведен из состава Ставки.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Политики обсудили участие Аргентины в имплементации Формулы мира и сотрудничество двух государств по расследованию российских военных преступлений в Украине.