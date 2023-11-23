Зеленський упевнений, що у 2024 році Україна відвоює своє небо у росіян

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Посилення протиповітряної оборони України є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку щонайменше з п’яти причин. Передусім кожна система протиповітряної оборони й кожна ракета, надана Україні, рятує життя.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторніці у Twitter.

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Президент запевнив, що посилення української ППО — найкраща стратегічна інвестиція в безпеку держави. Це дасть можливість: захистити життя українців, посилити економіку, налагодити експорт Чорним морем, економити ресурси для відновлення і послабити сили РФ.

Президент України також подякував усім захидіним партнерам, які ухвалили важливі рішення для посилення України.

"Ми надзвичайно вдячні всім нашим партнерам, які вже ухвалили важливі рішення щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Оскільки Україна — велика країна, наша потреба в системах ППО є значною", — подякував Зеленський.

Глава держави також запевнив, що у 2024 році Україна звільнить від росіян своє небо, як у 2023 році звільнила від них море.

"З 2022 року Україна звільнила більше половини окупованої Росією землі. У 2023 році Україна вигнала російський флот із більшої частини Чорного моря. 2024 рік має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба", — наголосив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача. Це сталося через "корупцію" ексголови Державної служби зв'язку та інформації України. Відтепер Юрій Щиголь виведений зі складу Ставки.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Політики обговорили участь Аргентини в імплементації Формули миру і співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні.