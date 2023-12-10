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Зеленский в Аргентине поговорил с Макроном — ключевые темы

10 декабря 2023 15:12
обновлено: 15:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский в Аргентине поговорил с Макроном — ключевые темы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Аргентине обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном функционирование украинского "зернового коридора". Также они затронули тему вступления Украины в ЕС и подготовку пилотов для самолетов F-16.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Политики обсудили функционирование "зернового коридора". По словам Зеленского, по украинскому коридору перевезено уже 7,5 млн тонн грузов. Также Зеленский указал, что они с Макроном затронули тему потребностей Украины в военной помощи со стороны стран-партнеров. Речь шла о следующем французском оборонном пакете. Как пишет президент Украины, он "значительно усилит огневую мощь" государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за помощь и поддержку Украины в борьбе с Россией и будущий прием украинских пилотов для тренировок на самолетах F-16.

Политики обсудили вступление Украины в ЕС

Зеленский во время разговора с лидером Франции заявил о важности переговоров на саммите Евросовета о вступлении Украины в ЕС.

"Украина выполнила все необходимые рекомендации Еврокомиссии. Решение Европейского совета окажет значительное влияние на мотивацию украинского общества и армии", — подчеркнул Зеленский.

Сообщение о разговоре с Макроном
Сообщение о разговоре с Макроном. Фото: скриншот поста Зеленского

Напомним, 8 декабря президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Гарант отметил важность усилить ПВО в Украине после атаки государства-террориста России.

Добавим, Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать Украину в ее вступлении в ЕС. Он постарается это сделать до европейского саммита 14-15 декабря.

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