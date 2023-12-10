Зеленский в Аргентине поговорил с Макроном — ключевые темы
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Аргентине обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном функционирование украинского "зернового коридора". Также они затронули тему вступления Украины в ЕС и подготовку пилотов для самолетов F-16.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
О чем говорил Зеленский с Макроном
Политики обсудили функционирование "зернового коридора". По словам Зеленского, по украинскому коридору перевезено уже 7,5 млн тонн грузов. Также Зеленский указал, что они с Макроном затронули тему потребностей Украины в военной помощи со стороны стран-партнеров. Речь шла о следующем французском оборонном пакете. Как пишет президент Украины, он "значительно усилит огневую мощь" государства.
Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за помощь и поддержку Украины в борьбе с Россией и будущий прием украинских пилотов для тренировок на самолетах F-16.
Политики обсудили вступление Украины в ЕС
Зеленский во время разговора с лидером Франции заявил о важности переговоров на саммите Евросовета о вступлении Украины в ЕС.
"Украина выполнила все необходимые рекомендации Еврокомиссии. Решение Европейского совета окажет значительное влияние на мотивацию украинского общества и армии", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, 8 декабря президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Гарант отметил важность усилить ПВО в Украине после атаки государства-террориста России.
Добавим, Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать Украину в ее вступлении в ЕС. Он постарается это сделать до европейского саммита 14-15 декабря.
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