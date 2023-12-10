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Зеленський в Аргентині поговорив з Макроном — ключові теми

10 грудня 2023 15:12
оновлено: 15:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський в Аргентині поговорив з Макроном — ключові теми
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Зеленського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Аргентині обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном функціонування українського "зернового коридору". Також вони торкнулися теми вступу України до ЄС та підготовку пілотів для літаків F-16.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Про що говорив Зеленський з Макроном

Політики обговорили функціонування "зернового коридору". За словами Зеленського, українським коридором перевезено вже 7,5 млн тонн вантажів. Також Зеленський вказав, що вони з Макроном торкнулися теми потреб України у військовій допомозі з боку країн-партнерів. Йшлося про наступний французький оборонний пакет. Як пише Президент України, він "значно посилить вогневу міць" держави. 

Володимир Зеленський подякував Макрону за допомогу та підтримку України у боротьбі з Росією та за майбутній прийом українських пілотів для тренувань на літаках F-16.

Політики обговорили вступ України до ЄС

Зеленський під час розмови з лідером Франції заявив про важливість переговорів на саміті Євроради про вступ України до ЄС.

"Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії. Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії", — підкреслив Зеленський. 

Повідомлення про розмову з Макроном
Повідомлення про розмову з Макроном. Фото: скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 8 грудня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас. Гарант наголосив на важливості посилити ППО в Україні після атаки держави-терориста Росії. 

Додамо, Президент Франції Емманюель Макрон планує переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати Україну у її вступі до ЄС. Він намагатиметься це зробити до європейського саміту 14-15 грудня.

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