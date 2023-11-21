Зеленский ответил на слова Трампа о плане касательно войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: CNN

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с экспрезидентом США Дональдом Трампом. В своей предвыборной кампании Трамп заявил, что у него есть план, как завершить войну в Украине.

Президент Украины Зеленский отреагировал на его слова в интервью The Sun.

Читайте также:

Трамп заявил, что знает, как завершить войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь планирующий баллотироваться на пост главы страны в следующем году, заявил, что может завершить войну за один день.

Зеленский ответил, что готов встретиться с ним.

"Если у него есть реальный план. Пожалуйста, покажи нам", — сказал украинский лидер.

Однако Президент предупредил, что в этой войне было "достаточно слов".

Он подчеркнул, что любой план, предусматривающий передачу России оккупированных территорий Украины, не мирный план — это капитуляция.

"Наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план. Это завершение войны со стороны России", — отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, такой "мирный план" будет провальным, потому что когда Россия займет оккупированные земли, то нарастит силу и снова атакует остальные территории.

Напомним, что Украина находится в центре глобальных рисков возникновения Третьей мировой войны. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, по мнению Президента, миллионы украинских беженцев вернутся домой при условии, что крупные города Украины будут надежно защищены от российских бомбардировок. Впрочем, этого не будет без помощи Запада.