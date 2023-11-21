Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський відповів на слова Трампа про план щодо війни в Україні arrow

Зеленський відповів на слова Трампа про план щодо війни в Україні

21 листопада 2023 10:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський відповів на слова Трампа про план щодо війни в Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: CNN
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з експрезидентом США Дональдом Трампом. У своїй передвиборчій кампанії Трамп заявив, що має план, як завершити війну в Україні.

Президент України Зеленський відреагував на його слова в інтерв'ю The Sun.

Читайте також:

Трамп заявив, що знає як завершити війну в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову планує балотуватися на посаду очільника країни наступного року, заявив, що може завершити війну за один день.

Натомість Зеленський відповів, що готовий зустрітися з ним.

"Якщо у нього є реальний план. Будь ласка, покажи нам", — сказав український лідер.

Проте Президент попередив, що у цій війні було "достатньо слів".

Він наголосив, що будь-який план, який передбачає передачу Росії окупованих територій України не є мирним планом — це капітуляція.

"Наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план. Це завершення війни з боку Росії", — зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, такий "мирний план" буде провальним, бо коли Росія займе окуповані землі, то наростить силу і знову атакує решту територій.

Нагадаємо, що Україна знаходиться в центрі глобальних ризиків виникнення Третьої світової війни. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський. 

Крім того, на думку Президента, мільйони українських біженців повернуться додому, за умови, що великі міста України будуть надійно захищені від російських бомбардувань. Втім, цього не буде без допомоги Заходу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі