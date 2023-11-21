Зеленський відповів на слова Трампа про план щодо війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: CNN

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з експрезидентом США Дональдом Трампом. У своїй передвиборчій кампанії Трамп заявив, що має план, як завершити війну в Україні.

Президент України Зеленський відреагував на його слова в інтерв'ю The Sun.

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Колишній президент США Дональд Трамп, який знову планує балотуватися на посаду очільника країни наступного року, заявив, що може завершити війну за один день.

Натомість Зеленський відповів, що готовий зустрітися з ним.

"Якщо у нього є реальний план. Будь ласка, покажи нам", — сказав український лідер.

Проте Президент попередив, що у цій війні було "достатньо слів".

Він наголосив, що будь-який план, який передбачає передачу Росії окупованих територій України не є мирним планом — це капітуляція.

"Наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план. Це завершення війни з боку Росії", — зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, такий "мирний план" буде провальним, бо коли Росія займе окуповані землі, то наростить силу і знову атакує решту територій.

Нагадаємо, що Україна знаходиться в центрі глобальних ризиків виникнення Третьої світової війни. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський.

Крім того, на думку Президента, мільйони українських біженців повернуться додому, за умови, що великі міста України будуть надійно захищені від російських бомбардувань. Втім, цього не буде без допомоги Заходу.