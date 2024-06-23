Зеленский призвал партнеров к решительности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска в ночь на воскресенье, 23 июня, совершили ракетную атаку Украины. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной акт терроризма россиян.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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"Только за эти сутки наши воины сбили уже два российских "Калибра". За вчера — 12 российских ракет и 13 ударных беспилотников. И так каждую ночь, каждый день", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что российский террор не сбавляет обороты, поэтому мы должны увеличивать наше давление всеми методами и вместе с партнерами.

Он отметил, что у нас достаточно решимости уничтожать террористов на их территории, и это справедливо, и призвал партнеров к такой же решимости.

"Мы можем остановить Россию. Вместе со всеми в мире, кто ценит жизнь, мы это сделаем", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, ночью защитникам неба удалось сбить две из трех российских ракет, запущенных по Украине.

А в Киевской области из-за падения обломков сбитой ракеты повреждены жилые дома, предприятия и АЗС.