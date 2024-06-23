Зеленський закликав партнерів до рішучості

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська в ніч проти неділі, 23 червня, здійснили ракетну атаку України. Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий акт тероризму росіян.

Про це український лідер написав у Telegram.

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"Тільки за цю добу наші воїни збили вже два російських "Калібри". За вчора — 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників. І так щоночі, щодня", — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що російський терор не збавляє обертів, тому ми повинні збільшувати наш тиск усіма методами і разом із партнерами.

Він зауважив, що в нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території та це справедливо і закликав партнерів до такої ж рішучості.

"Ми можемо зупинити Росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вночі захисникам неба вдалося збити дві з трьох російських ракет, які були запущені по Україні.

А в Київській області через падіння уламків збитої ракети пошкоджені житлові будинки, підприємства й АЗС.