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Зеленський відреагував на ракетну атаку та звернувся до партнерів

23 червня 2024 11:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський закликав партнерів до рішучості
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в ніч проти неділі, 23 червня, здійснили ракетну атаку України. Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий акт тероризму росіян.

Про це український лідер написав у Telegram.

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"Тільки за цю добу наші воїни збили вже два російських "Калібри". За вчора — 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників. І так щоночі, щодня", — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що російський терор не збавляє обертів, тому ми повинні збільшувати наш тиск усіма методами і разом із партнерами. 

Він зауважив, що в нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території та це справедливо і закликав партнерів до такої ж рішучості.

"Ми можемо зупинити Росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо", — додав президент.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вночі захисникам неба вдалося збити дві з трьох російських ракет, які були запущені по Україні.

А в Київській області через падіння уламків збитої ракети пошкоджені житлові будинки, підприємства й АЗС.

Володимир Зеленський
російські війська
обстріли
окупанти
ППО
війна в Україні
ракетний удар

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