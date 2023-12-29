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Зеленский отреагировал на утреннюю ракетную атаку по Украине

29 декабря 2023 10:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский отреагировал на утреннюю ракетную атаку по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня Россия била по украинским городам почти всем, что имеет в своем арсенале, всего было выпущено 110 ракет. Под вражеским огнем оказались роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что Украина обязательно ответит террористам на их удары.

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