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Зеленский вручил Героям Украины сертификаты на квартиры

19 января 2024 15:05
обновлено: 15:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский вручил Героям Украины сертификаты на квартиры
Президент Украины Владимир Зеленский вручает военному сертификат. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 января, вручил сертификаты на квартиры Героям Украины. В то же время их также получили и родные погибших Героев.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

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Сертификаты на квартиры Героям Украины

Президент подчеркнул, что каждый из Героев Украины заслуживает высочайшего уважения и благодарности государства и всех украинцев.

"Это воины, чья храбрость является спасением для Украины и справедливым наказанием для российских оккупантов", — отметил он.

Так, Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев и отметил, что Украина всегда будет благодарна своим Героям.

"Всегда будет беречь память о том, что сделали наши Герои. И всегда Украина будет достойной страной, что уважает своих Героев — каждого и каждую, всех своих людей, свою историю и независимость", — добавил он.

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Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, что 3 января Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев. Он подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна каждому, кто сражался ради нее.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в канун Нового года подписал указы о вручении наград 700 воинам ВСУ. Все эти герои проявили себя на фронте в боевых бригадах, защите украинцев и всей страны.

Владимир Зеленский
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Герой Украины
война в Украине

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