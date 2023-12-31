Зеленський нагородив 700 воїнів ЗСУ напередодні Нового року — звернення президента

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський напередодні Нового року підписав укази про вручення нагород 700 воїнам ЗСУ. Усі ці герої проявили себе на фронті у бойових бригадах, у захисті українців та всієї країни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

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За словами Президента, п'ятеро військових були удостоєні високих нагород за їхню відвагу та професіоналізм. Серед них, четверо є секретними агентами з ГУР, чиї подвиги поки не можуть бути розкриті, але заслуговують на нашу глибоку повагу.

"Один із цих героїв, молодший сержант Ігор Тимощук зі Збройних Сил, був нагороджений особисто під час візиту до Авдіївки. Він відомий як сильний і надихаючий командир. Ще чотири воїни були відзначені "Хрестами бойових заслуг": солдат Олег Дуженький із 130-го окремо розвідбата, солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади, капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти та Роман Стрижобик із 47-ї окремої механізованої бригади", — каже Зеленський.

Також гарант зазначив, що всі ці 700 українських воїнів, включаючи медиків, нещодавно були відзначені за їхні виняткові дії на передовій. При цьому Зеленський додав, що ці сміливі чоловіки та жінки проявили себе у бойових бригадах, захищаючи наших громадян та всю Україну.

"Вони безперервно стоять на варті нашої країни, чи то 31 грудня, 1 січня, у святкові дні чи в будні. Вони є силою та гордістю нашого народу. Я хочу висловити особливу подяку кожному, хто зараз перебуває в бою, на бойових постах і виконує бойові завдання", — каже він.

Нагадаємо, що триває вже 676 доба повномасштабної війни РФ проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, використовуючи тактику терору шляхом ракетних та авіаційних ударів по мирних містах нашої держави. Своєю чергою, українські захисники продовжують стримувати ворога на різних напрямках фронту.