В СтратКоме показали, как украинские бойцы оставили оккупантов без связи

Уничтожение вражеских средств связи. Фото: скриншот из видео СтратКома

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику противника. В этот раз отличились пилоты 14-го отдельного полка БпАК.

Соответствующее видео уничтожение российской техники на фронте было обнародовано в СтратКоме ВСУ.

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Таким образом, украинским бойцам удалось ликвидировать средства связи и поразить несколько единиц техники армии РФ.

Среди которых:

станция FPV POB;

автомобиль;

замаскированная техника.

Напомним, ранее в сети появилось видео точного попадания украинского дрона-камикадзе в российский танк. Экипаж танка разбежался в разные стороны.

Также украинские бойцы ранее показали, как отбили штурм на Купянском направлении.