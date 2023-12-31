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В СтратКоме показали, как украинские бойцы оставили оккупантов без связи

31 декабря 2023 14:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В СтратКоме показали, как украинские бойцы оставили оккупантов без связи
Уничтожение вражеских средств связи. Фото: скриншот из видео СтратКома
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику противника. В этот раз отличились пилоты 14-го отдельного полка БпАК.

Соответствующее видео уничтожение российской техники на фронте было обнародовано в СтратКоме ВСУ.

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Таким образом, украинским бойцам удалось ликвидировать средства связи и поразить несколько единиц техники армии РФ.

Среди которых:

  • станция FPV POB;
  • автомобиль;
  • замаскированная техника.

Напомним, ранее в сети появилось видео точного попадания украинского дрона-камикадзе в российский танк. Экипаж танка разбежался в разные стороны.

Также украинские бойцы ранее показали, как отбили штурм на Купянском направлении.

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