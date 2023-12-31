В СтратКоме показали, как украинские бойцы оставили оккупантов без связи
31 декабря 2023 14:02
Уничтожение вражеских средств связи. Фото: скриншот из видео СтратКома
Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику противника. В этот раз отличились пилоты 14-го отдельного полка БпАК.
Соответствующее видео уничтожение российской техники на фронте было обнародовано в СтратКоме ВСУ.
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Таким образом, украинским бойцам удалось ликвидировать средства связи и поразить несколько единиц техники армии РФ.
Среди которых:
- станция FPV POB;
- автомобиль;
- замаскированная техника.
Напомним, ранее в сети появилось видео точного попадания украинского дрона-камикадзе в российский танк. Экипаж танка разбежался в разные стороны.
Также украинские бойцы ранее показали, как отбили штурм на Купянском направлении.
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