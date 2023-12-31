В СтратКомі показали, як українські бійці лишили окупантів без зв'язку
31 грудня 2023 14:02
Знищення ворожих засобів зв'язку. Фото: скриншот з відео СтратКому
Українські військові продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Цього разу відзначилися пілоти 14-го окремого полку БпАК.
Відповідне відео знищення російської техніки на фронті оприлюднили в СтратКомі ЗСУ.
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Знищення ворожої техніки на фронті
Таким чином українським бійцям вдалося ліквідувати засоби зв'язку та уразити декілька одиниць техніки армії РФ.
Серед якої:
- станція FPV POB;
- автомобіль;
- замаскована техніка.
Зазначимо, раніше в мережі з'явилось відео точного влучання українського дрона-камікадзе в російський танк. Екіпаж танку розбігся у різні боки.
Також українські бійці раніше показали, як відбили штурм на Куп'янському напрямку.
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