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У СтратКомі показали, як ЗСУ залишили росіян без техніки та піхоти

29 грудня 2023 14:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У СтратКомі показали, як ЗСУ залишили росіян без техніки та піхоти
Російські окупанти в окопі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Так, загарбники залишаються без транспорту, зв'язку та піхоти.

Відео з роботою 14-го окремого полку БпАК опублікували СтратКом ЗСУ.

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У СтратКомі ЗСУ роботу 14-го окремого полку БпАК назвали "калейдоскопом вибухів".

"Росіяни залишаються без транспорту, зв'язку та своєї піхоти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Авдіївкою тривають жорстокі бої. Українські воїни вправно використовують проти ворожої техніки та живої сили ворога безпілотні літальні апарати.

Також ми писали, що російські окупанти зазнають значних втрат на війні в Україні. Щодня ворог втрачає своїх солдатів та важливу техніку. Керівник ОП Андрій Єрмак опублікував відео зі знищенням бронетехніки загарбників.

Додамо, робота українських сил протиповітряної оборони вражає увесь цивілізований світ своєю ефективністю. У тому числі проти безпілотних літальних апаратів, які випускають проти України російські агресори.

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