У СтратКомі показали, як ЗСУ залишили росіян без техніки та піхоти

Російські окупанти в окопі. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Так, загарбники залишаються без транспорту, зв'язку та піхоти.

Відео з роботою 14-го окремого полку БпАК опублікували СтратКом ЗСУ.

Читайте також:

Ліквідація окупантів та ворожої техніки

У СтратКомі ЗСУ роботу 14-го окремого полку БпАК назвали "калейдоскопом вибухів".

"Росіяни залишаються без транспорту, зв'язку та своєї піхоти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Авдіївкою тривають жорстокі бої. Українські воїни вправно використовують проти ворожої техніки та живої сили ворога безпілотні літальні апарати.

Також ми писали, що російські окупанти зазнають значних втрат на війні в Україні. Щодня ворог втрачає своїх солдатів та важливу техніку. Керівник ОП Андрій Єрмак опублікував відео зі знищенням бронетехніки загарбників.

Додамо, робота українських сил протиповітряної оборони вражає увесь цивілізований світ своєю ефективністю. У тому числі проти безпілотних літальних апаратів, які випускають проти України російські агресори.