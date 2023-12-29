У СтратКомі показали, як ЗСУ залишили росіян без техніки та піхоти
Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Так, загарбники залишаються без транспорту, зв'язку та піхоти.
Відео з роботою 14-го окремого полку БпАК опублікували СтратКом ЗСУ.
Ліквідація окупантів та ворожої техніки
У СтратКомі ЗСУ роботу 14-го окремого полку БпАК назвали "калейдоскопом вибухів".
"Росіяни залишаються без транспорту, зв'язку та своєї піхоти", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під Авдіївкою тривають жорстокі бої. Українські воїни вправно використовують проти ворожої техніки та живої сили ворога безпілотні літальні апарати.
Також ми писали, що російські окупанти зазнають значних втрат на війні в Україні. Щодня ворог втрачає своїх солдатів та важливу техніку. Керівник ОП Андрій Єрмак опублікував відео зі знищенням бронетехніки загарбників.
Додамо, робота українських сил протиповітряної оборони вражає увесь цивілізований світ своєю ефективністю. У тому числі проти безпілотних літальних апаратів, які випускають проти України російські агресори.
Читайте Новини.LIVE!