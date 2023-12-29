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В СтратКоме показали, как ВСУ оставили россиян без техники и пехоты

29 декабря 2023 14:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В СтратКоме показали, как ВСУ оставили россиян без техники и пехоты
Российские оккупанты в окопе. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Так, захватчики остаются без транспорта, связи и пехоты.

Видео с работой 14-го отдельного полка БпАК опубликовали СтратКом ВСУ.

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В СтратКоме ВСУ работу 14-го отдельного полка БпАК назвали "калейдоскопом взрывов".

"Россияне остаются без транспорта, связи и своей пехоты", — говорится в сообщении.

Напомним, под Авдеевкой продолжаются жестокие бои. Украинские воины умело используют против вражеской техники и живой силы врага беспилотные летательные аппараты.

Также мы писали, что российские оккупанты понесут значительные потери на войне в Украине. Каждый день враг теряет своих солдат и важную технику. Руководитель ОП Андрей Ермак опубликовал видео с уничтожением бронетехники захватчиков.

Добавим, что работа украинских сил противовоздушной обороны поражает весь цивилизованный мир своей эффективностью. В том числе, против беспилотных летательных аппаратов, которые выпускают против Украины российские агрессоры.

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