У СБУ розповіли, скільки танків росіян вдалося знищити у 2023 році

Знищення російського танку. Фото: скриншот з відео

Протягом 2023 року Служба безпеки України знищила понад 500 танків російських окупантів. Військова техніка ворога обстрілювала та намагалась прорвати позиції Сил оборони.

Про це повідомляє СБУ.

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У СБУ наголосили, що спецслужба щодня методично знищує російську бронетехніку у боях на східному та південному фронтах.

Серед знищених танків ворога є новітні Т-90 і Т-90М. Їхня вартість становить майже 5 млн доларів кожен.

"Насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки та Бахмута. Також загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках", — йдеться у повідомленні.

Професійне знищення танків окупантів на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ.

Для максимального ураження ворожої бронетехніки залучався потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів.

"СБУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує "утилізовувати" особовий склад та бойову техніку РФ і тим самим наближає нашу Перемогу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, для України важливе не лише успішне проводження спецоперації задля звільнення окупованих територій, а й гідне визнання та висвітлення успіхів у ЗМІ. Досить важливо, аби світ мав реальне уявлення про спроможності та потреби українських бійців. Політолог та управляючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загордній розповів, як ЗМІ висвітлюють успішні спецоперації СБУ.

Також ми писали, що голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував нові "сюрпризи" російському диктатору Володимиру Путіну у 2024 році. За його словами, СБУ переносить війну якомога ближче до Кремля.