В СБУ рассказали, сколько танков россиян удалось уничтожить в 2023 году

Уничтожение российского танка. Фото: скриншот из видео

В 2023 году Служба безопасности Украины уничтожила более 500 танков российских оккупантов. Военная техника врага обстреливала и пыталась прорвать позиции Сил обороны.

Об этом сообщает СБУ.

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Уничтожение российских танков

В СБУ отметили, что спецслужба ежедневно методически уничтожает российскую бронетехнику в боях на восточном и южном фронтах.

Среди уничтоженных танков врага есть новейшие Т-90 и Т-90М. Их стоимость составляет около 5 млн долларов каждый.

"Прежде всего оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута. Также захватчики привлекали тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях", — говорится в сообщении.

Профессиональное уничтожение танков оккупантов на поле боя стало результатом филигранных оперативно-боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ.

Для максимального поражения вражеской бронетехники привлекался мощный арсенал противотанкового вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

"СБУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает "утилизировать" личный состав и боевую технику РФ и тем самым приближает нашу Победу", — говорится в сообщении.

Напомним, для Украины важно не только успешное проведение спецоперации для освобождения оккупированных территорий, но и достойное признание и освещение успехов в СМИ. Важно, чтобы мир имел реальное представление о способностях и потребностях украинских бойцов. Политолог и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загордний рассказал, как СМИ освещают успешные спецоперации СБУ.

Также мы писали, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новые "сюрпризы" российскому диктатору Владимиру Путину в 2024 году. По его словам, СБУ переносит войну как можно ближе к Кремлю.