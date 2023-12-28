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Єрмак показав знищення бронетехніки окупантів на Куп‘янському напрямку

28 грудня 2023 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єрмак показав знищення бронетехніки окупантів на Куп‘янському напрямку
Знищення російської бронетехніки на Куп'янькому напрямку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти зазнають значних втрат на війні в Україні. Щодня ворог втрачає своїх солдатів та важливу техніку. 

Керівник ОП Андрій Єрмак опублікував відео зі знищенням бронетехніки загарбників.

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Знищення бронетехніки російських окупантів

За словами Єрмака, росіяни горять на Куп‘янському напрямку так само, як і під Авдіївкою. 

"І так буде завжди. Вони горітимуть, поки залишатимуться на нашій землі", — додав керівник ОП.

Нагадаємо, під Авдіївкою тривають жорстокі бої. Українські воїни вправно використовують проти ворожої техніки та живої сили ворога безпілотні літальні апарати.

Також ми писали, що робота українських сил протиповітряної оборони вражає увесь цивілізований світ своєю ефективністю. У тому числі проти безпілотних літальних апаратів, які випускають проти України російські агресори.

Додамо, російські загарбники намагаються обійти Авдіївку з півночі в надії оточити місто. Втім, суттєво просунутися їм наразі не вдалося.

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