Ермак показал уничтожение бронетехники оккупантов на Купянском направлении

Уничтожение российской бронетехники на Купянском направлении. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты терпят значительные потери на войне в Украине. Каждый день враг теряет своих солдат и важную технику.

Руководитель ОП Андрей Ермак опубликовал видео с уничтожением бронетехники захватчиков.

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По словам Ермака, россияне горят на Купянском направлении так же, как и под Авдеевкой.

"И так будет всегда. Они будут гореть, пока будут оставаться на нашей земле", — добавил руководитель ОП.

Напомним, под Авдеевкой продолжаются жестокие бои. Украинские воины умело используют против вражеской техники и живой силы врага беспилотные летательные аппараты.

Также мы писали, что работа украинских сил противовоздушной обороны поражает весь цивилизованный мир своей эффективностью. В том числе, против беспилотных летательных аппаратов, которые выпускают против Украины российские агрессоры.

Добавим, российские захватчики пытаются обойти Авдеевку с севера в надежде оцепить город. Впрочем, существенно продвинуться им пока не удалось.