Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ермак показал уничтожение бронетехники оккупантов на Купянском направлении arrow

Ермак показал уничтожение бронетехники оккупантов на Купянском направлении

28 декабря 2023 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ермак показал уничтожение бронетехники оккупантов на Купянском направлении
Уничтожение российской бронетехники на Купянском направлении. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты терпят значительные потери на войне в Украине. Каждый день враг теряет своих солдат и важную технику.

Руководитель ОП Андрей Ермак опубликовал видео с уничтожением бронетехники захватчиков.

Читайте также:

Уничтожение бронетехники российских оккупантов

По словам Ермака, россияне горят на Купянском направлении так же, как и под Авдеевкой.

"И так будет всегда. Они будут гореть, пока будут оставаться на нашей земле", — добавил руководитель ОП.

Напомним, под Авдеевкой продолжаются жестокие бои. Украинские воины умело используют против вражеской техники и живой силы врага беспилотные летательные аппараты.

Также мы писали, что работа украинских сил противовоздушной обороны поражает весь цивилизованный мир своей эффективностью. В том числе, против беспилотных летательных аппаратов, которые выпускают против Украины российские агрессоры.

Добавим, российские захватчики пытаются обойти Авдеевку с севера в надежде оцепить город. Впрочем, существенно продвинуться им пока не удалось.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме