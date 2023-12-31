Зеленский наградил 700 воинов ВСУ в канун Нового года — обращение президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владиимир Зеленский в канун Нового года подписал указы о вручении наград 700 воинам ВСУ. Все эти герои проявили себя на фронте в боевых бригадах, в защите украинцев и всей страны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

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По словам Президента, пятеро военных были удостоены высоких наград за их отвагу и профессионализм. Среди них, четверо являются секретными агентами из ГУР, чьи подвиги пока не могут быть раскрыты, но заслуживают нашего глубокого уважения.

"Один из этих героев, младший сержант Игорь Тимощук из Вооруженных Сил, был награжден лично во время визита в Авдеевку. Он известен как сильный и вдохновляющий командир. Еще четыре воина были отмечены "Крестами боевых заслуг": солдат Олег Дуженький из 130-го отдельного разведбата, солдат Никита Каляев из 115-й отдельной механизированной бригады, капитан Богдан Мазуренко из 35-й отдельной бригады морской пехоты и Роман Стрижобик из 47-й отдельной механизированной бригады", — говорит Зеленский.

Также гарант указал, что все эти 700 украинских воинов, включая медиков, были недавно отмечены за их исключительные действия на передовой. При этом Зеленский добавил, что эти смелые мужчины и женщины проявили себя в боевых бригадах, защищая наших граждан и всю Украину.

"Они беспрерывно стоят на страже нашей страны, будь то 31 декабря, 1 января, в праздничные дни или в будни. Они являются силой и гордостью нашего народа. Я хочу выразить особую благодарность каждому, кто сейчас находится в бою, на боевых постах и выполняет боевые задачи", — говорит он.

Напомним, что идут уже 676 сутки полномасштабной войны РФ против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, используя тактику террора путем ракетных и авиационных ударов по мирным городам нашего государства. В свою очередь украинские защитники продолжают сдерживать врага на разных направлениях фронта.