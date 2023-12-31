На Херсонском направлении армия РФ несет значительные потери — новая сводка Генштаба

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Фото: radiosvoboda.org

Идут уже 676 сутки полномасштабной войны РФ против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, используя тактику террора путем ракетных и авиационных ударов на мирные города нашего государства. В свою очередь, украинские защитники продолжают сдерживать врага на разных направлениях фронта.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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В течение суток противник нанес девять ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и населенных пунктов.

Также Россия в очередной раз атаковала Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по городам Днепр и Одесса, ракету "Искандер" по Запорожью и зенитные управляемые ракеты С-300 по гражданским объектам центральной части Харькова.

"Противовоздушной обороной уничтожена управляемая ракета Х-59. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартиные дома, гостиница, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура", — добавили в сообщении.

Также ночью россияне применили против Украины "шахеды". В общей сложности украинские защитники ликвидировали 21 ударный беспилотник.

Действия украинских защитников на фронте

Украинские военные продолжают наносить оккупантам потерь в живой силе и технике, истощая противника вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по трем зенитно-ракетным комплексам врага.

Украинские военные на фронте. Фото: ІІІ отдельная штурмовая бригада

"Подразделения ракетных войск поразили три зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств и три станции радиоэлектронной борьбы противника", — отметили в сообщении.

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении ВСУ отбили восемь вражеских атак в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Там оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших военных.

На Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки врага возле Макеевки Луганской области.

Украинский военный. Фото: 243 об, 241 обр ТрО города Киева

На Бахмутском направлении ВСУ отбили девять атак армии РФ возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники сдерживают оккупантов, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили пять атак врага неподалеку от Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области", — отмечают в Генштабе.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают противника в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили восемь атак.

На Шахтерском направлении украинские военные отбили две вражеские атаки возле Приютного Запорожской области.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении Силы обороны отбили четыре атаки армии РФ западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Потери врага

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 960 российских оккупантов. Также враг потерял немало танков, боевых бронемашин, артиллерийские системы и другую технику.

Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны:

личного состава — около 359 230 (+960) человек,

танков — 5 977 (+8) единиц,

боевых бронированных машин — 11 070 (+17) единиц,

артиллерийских систем — 8 464 (+30) единиц,

РСЗО — 943 (+4) единицы,

средства ПВО — 623 (+2) единицы,

самолетов — 329 (+0) единиц,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 591 (+37) единиц,

крылатые ракеты — 1 709 (+1) единица,

корабли /катера — 23 (+0) единицы,

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 11 292 (+48) единиц,

специальная техника — 1 268 (+8) единиц.

Потери российских оккупантов на 31 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские зенитчики успешно ликвидируют российскую авиацию. Один из военных отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" рассказал об успехах бойцов на фронте и о том, как им удается бороться с противником и обезвреживать оружие.