На Херсонському напрямку армія РФ несе значні втрати — нове зведення Генштабу

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Фото: radiosvoboda.org

Триває вже 676 доба повномасштабної війни РФ проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору шляхом ракетних та авіаційних ударів на мирні міста нашої держави. Своєю чергою українські захисники продовжують стримувати ворога на різних напрямках фронту.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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Протягом доби противник завдав дев'ять ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та населених пунктах.

Також Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса, ракету "Іскандер" по Запоріжжю та зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об’єктах центральної частини Харкова.

"Протиповітряною обороною знищено керовану ракету Х-59. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартині будинки, готель, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура", — додали у повідомленні.

Також вночі росіяни застосували проти України "шахеди". Загалом українські оборонці ліквідували 21 ударний безпілотник.

Дії українських захисників на фронті

Українські військові продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи противника вздовж всієї лінії фронту.

Впродовж минулої доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по трьох зенітно-ракетних комплексах ворога.

Українські військові на фронті. Фото: ІІІ окрема штурмова бригада

"Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника", — зазначили у повідомленні.

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили вісім ворожих атак в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Там окупанти без успіхів намаглися прорвати оборону наших військових.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворога біля Макіївки Луганської області.

Український військовий. Фото: 243 об, 241 обр ТрО міста Києва

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили дев'ять атак армії РФ біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники стримують окупантів, які не полишають спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили п'ять атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", — наголошують в Генштабі.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили вісім атак.

На Шахтарському напрямку українські військові відбили дві ворожих атаки біля Приютного Запорізької області.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки армії РФ західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони", — зауважили у повідомленні.

Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати ворога

За минулу добу українські військові ліквідували близько 960 російських окупантів. Також ворог втратив чимало танків, бойових бронемашин, артилерійські системи та іншу техніку.

Загальні втрати окупантів за час повномасштабної війни:

особового складу — близько 359 230 (+960) осіб,

танків — 5977 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин — 11 070 (+17) одиниць,

артилерійських систем — 8 464 (+30) одиниць,

РСЗВ — 943 (+4) одиниці,

засоби ППО — 623 (+2) одиниці,

літаків — 329 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 591 (+37) одиниць,

крилаті ракети — 1 709 (+1) одиниця,

кораблі /катери — 23 (+0) одиниці,

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 11 292 (+48) одиниць,

спеціальна техніка — 1268 (+8) одиниць.

Втрати російських окупантів на 31 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українські зенітники успішно ліквідують російську авіацію. Один з військових окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" розповів про успіхи бійців на фронті та про те, як їм вдається боротися з противником та знешкоджувати його зброю.