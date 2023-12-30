Ворог стягнув чимало сил та засобів на Бахмутський напрямок, — військовий

Командир 4 батальйону бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський. Фото: соцмережі

На Бахмутському напрямку ворог випробовує на міцність оборону українських сил. На цій ділянці фронту росіяни планують і надалі продовжувати наступально-штурмові дії.

Про це розповів командир 4 батальйону бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський 24 каналу.

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За словами військового, ворог продовжуватиме наступально-штурмові дії на Бахмутському, Лимансько-Куп'янському та Авдіївському напрямках.

Так, наразі окупанти найбільше застосовують розвідувальні БпЛА та FPV-дрони для знищення українського переднього краю та для унеможливлення підходу логістики.

"Звісно, ми застосовуємо певні засоби для придушення роботи їхніх ударних та розвідувальних дронів, але все-таки противник отримує допомогу від своєї держави. У них немає з цим проблем", — сказав Крижанівський.

Водночас попри санкції західних країн, росіяни використовують багато аналогічних безпілотників, які купують для війська українці.

Як зазначив командир, наразі погодні умови не допомагають ані противнику, ані українським військовим. А потепління та велика вологість призводить до таких хвороб, як ГРВІ, запалення легень та інші.

"Це все перешкоджає успішному виконанню завдань, проте у хлопців бойовий настрій. Усі щоденно готуються проводити поставлені завдання командирами. Тому ніяка погода чи щось інше нас не зупиняє", — додав він.

Нагадаємо, що голова РНБО Олексій Данілов розповів, що ситуація під Мар'їнкою значно важча, ніж була під Бахмутом. Збройні сили України ще утримують околиці міста.

Також ми писали, що начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів, що наразі на Бахмутському напрямку перебуває 62 тисячі російських солдатів. За його словами, їхня кількість майже не змінюється.