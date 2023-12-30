Враг стянул немало сил и средств на Бахмутское направление, — военный

Командир 4 батальона бригады "Рубеж" Михаил Крыжановский. Фото: соцсети

На Бахмутском направлении враг испытывает на крепость оборону украинских сил. На этом участке фронта россияне планируют и дальше продолжать наступательно-штурмовые действия.

Об этом рассказал командир 4 батальона бригады "Рубеж" Михаил Крыжановский 24 каналу.

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По словам военного, враг будет продолжать наступательно-штурмовые действия на Бахмутском, Лиманско-Купянском и Авдеевском направлениях.

Так, оккупанты больше всего применяют разведывательные БПЛА и FPV-дроны для уничтожения украинского переднего края и для предотвращения подхода логистики.

"Конечно, мы применяем определенные средства для подавления работы их ударных и разведывательных дронов, но все-таки противник получает помощь от своего государства. У них нет с этим проблем", — сказал Крыжановский.

В то же время, несмотря на санкции западных стран, россияне используют много аналогичных беспилотников, которые покупают для войска украинцы.

Как отметил командир, пока погодные условия не помогают ни противнику, ни украинским военным. А потепление и большая влажность приводит к таким болезням как ОРВИ, воспаление легких и другие.

"Это все препятствует успешному выполнению задач, однако у ребят боевое настроение. Все ежедневно готовятся проводить поставленные командирами задачи. Поэтому никакая погода или что-нибудь другое нас не останавливает", — добавил он.

Напомним, что глава СНБО Алексей Данилов рассказал, что ситуация под Марьинкой значительно тяжелее, чем была под Бахмутом. Вооруженные силы Украины еще удерживают окрестности города.

Также мы писали, что начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что сейчас на Бахмутском направлении находится 62 тысячи российских солдат. По его словам, их количество почти не меняется.