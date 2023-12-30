Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг стянул немало сил и средств на Бахмутское направление, — военный arrow

Враг стянул немало сил и средств на Бахмутское направление, — военный

30 декабря 2023 20:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Враг стянул немало сил и средств на Бахмутское направление, — военный
Командир 4 батальона бригады "Рубеж" Михаил Крыжановский. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Бахмутском направлении враг испытывает на крепость оборону украинских сил. На этом участке фронта россияне планируют и дальше продолжать наступательно-штурмовые действия.

Об этом рассказал командир 4 батальона бригады "Рубеж" Михаил Крыжановский 24 каналу.

Читайте также:

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам военного, враг будет продолжать наступательно-штурмовые действия на Бахмутском, Лиманско-Купянском и Авдеевском направлениях.

Так, оккупанты больше всего применяют разведывательные БПЛА и FPV-дроны для уничтожения украинского переднего края и для предотвращения подхода логистики.

"Конечно, мы применяем определенные средства для подавления работы их ударных и разведывательных дронов, но все-таки противник получает помощь от своего государства. У них нет с этим проблем", — сказал Крыжановский.

В то же время, несмотря на санкции западных стран, россияне используют много аналогичных беспилотников, которые покупают для войска украинцы.

Как отметил командир, пока погодные условия не помогают ни противнику, ни украинским военным. А потепление и большая влажность приводит к таким болезням как ОРВИ, воспаление легких и другие.

"Это все препятствует успешному выполнению задач, однако у ребят боевое настроение. Все ежедневно готовятся проводить поставленные командирами задачи. Поэтому никакая погода или что-нибудь другое нас не останавливает", — добавил он.

Напомним, что глава СНБО Алексей Данилов рассказал, что ситуация под Марьинкой значительно тяжелее, чем была под Бахмутом. Вооруженные силы Украины еще удерживают окрестности города.

Также мы писали, что начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что сейчас на Бахмутском направлении находится 62 тысячи российских солдат. По его словам, их количество почти не меняется.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме