Данілов пояснив, у чому полягають головні складнощі боїв під Мар'їнкою

Голова РНБО Олексій Данілов. Фото: Главком

Ситуація під Мар'їнкою значно важча, ніж була під Бахмутом. Збройні сили України ще утримують околиці міста.

Про це розповів голова РНБО Олексій Данілов.

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Рік важливих рішень

"Рік прийняття важливих рішень, перш за все на фронті. Я би дуже хотів, щоб це був рік нашої перемоги, нашої спільної перемоги з нашими партнерами над ворогом", — заявив Данілов.

За його словами, кожного дня Збройні сили України завдають ворогу втрат у людях і техніці. Окремо варто відзначити успіхи України у боротьбі проти ворожого флоту у Чорному морі, які дозволили Україні відновити морські транспортні коридори.

Секретар РНБО також переконаний, що Україна зможе звільнити усі захоплені ворогом території. А перемовини з ворогом неможливі, адже єдині умови, які пропонує Російська Федерація, — "це капітуляція".

Ситуація під Мар'їнкою

"Там ситуація скорше гірше, ніж з Бахмутом через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які би вціліли на території Мар'їнки фактично немає", — розповів Данілов.

Данілов додав, що невелика частина Мар'їнки все ще перебуває під контролем українських воїнів.

"Маленька частина поселення все ще поребуває під контролем Збройних сил України. Але є бажання росіян захопити цей населений пункт. Хоча, якщо вже називати речі, як вони є, то захопити те, що лишилося від населеного пункту. Бо вони фактично повністю його знищили", — розповів Данілов.

Глава РНБО наголосив, що вцілілих будівель у місті практивно не лишилося.

Раніше ми повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська покинули Мар'їнку на Донеччині. Наразі вони окопалися на околицях знищенного міста та трохи за містом.

Нагадаємо, що раніше екскомандир полку "Азов" Максим Жорін показав страшні кадри Мар'їнки у руїнах. Водночас у ЗСУ відреагували на заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про повне захоплення Мар'їнки.