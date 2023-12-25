Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ЗСУ відреагували на заяви Шойгу про повне захоплення Мар'їнки arrow

У ЗСУ відреагували на заяви Шойгу про повне захоплення Мар'їнки

25 грудня 2023 19:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ЗСУ відреагували на заяви Шойгу про повне захоплення Мар'їнки
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив президент РФ Володимир Путін про нібито завершене захоплення міста Мар'їнка в Донецькій області. У відповідь на це представники ВСУ спростували цю інформацію, заявивши, що бойові дії в місті все ще продовжуються.

Про це розповів представник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського спрямування Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Коментар ЗСУ на заяву Шойгу про повне захоплення Мар'їнки

"Ситуація в Мар'їнці залишається напруженою. Наші військові утримують позиції в адміністративних межах міста, але Мар'їнка сильно постраждала від бойових дій. Твердження про повний контроль над містом не відповідають дійсності", — наголосив Штупун.

Своєю чергою російські пропагандисти активно поширювали заяву Шойгу.

Ситуація у Мар'їнці

Щодо поточного стану справ у Мар'їнці, український аналітичний проєкт DeepState повідомив 14 грудня, що приблизно 96% території міста перебуває під контролем російських військ. Вже 23 грудня, за аналітиками, окупанти захопили район на південному заході Мар'їнки.

Нагадаємо, російські військові просунулися у промзоні на півдні Авдіївки. За словами аналітиків, наразі армія РФ ще не повністю її контролює, там продовжуються бої.

Додамо, що британська розвідка оцінила втрати росіян із початку війни в Україні. З початку війни в Україні до листопада 2023 року офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 до 240 тисяч людей пораненими і приблизно 50 тисяч убитими. Водночас у "вагнерівців" приблизно 40 тисяч поранених та 20 тисяч убитих.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі