У ЗСУ відреагували на заяви Шойгу про повне захоплення Мар'їнки

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив президент РФ Володимир Путін про нібито завершене захоплення міста Мар'їнка в Донецькій області. У відповідь на це представники ВСУ спростували цю інформацію, заявивши, що бойові дії в місті все ще продовжуються.

Про це розповів представник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського спрямування Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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Коментар ЗСУ на заяву Шойгу про повне захоплення Мар'їнки

"Ситуація в Мар'їнці залишається напруженою. Наші військові утримують позиції в адміністративних межах міста, але Мар'їнка сильно постраждала від бойових дій. Твердження про повний контроль над містом не відповідають дійсності", — наголосив Штупун.

Своєю чергою російські пропагандисти активно поширювали заяву Шойгу.

Ситуація у Мар'їнці

Щодо поточного стану справ у Мар'їнці, український аналітичний проєкт DeepState повідомив 14 грудня, що приблизно 96% території міста перебуває під контролем російських військ. Вже 23 грудня, за аналітиками, окупанти захопили район на південному заході Мар'їнки.

Нагадаємо, російські військові просунулися у промзоні на півдні Авдіївки. За словами аналітиків, наразі армія РФ ще не повністю її контролює, там продовжуються бої.

Додамо, що британська розвідка оцінила втрати росіян із початку війни в Україні. З початку війни в Україні до листопада 2023 року офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 до 240 тисяч людей пораненими і приблизно 50 тисяч убитими. Водночас у "вагнерівців" приблизно 40 тисяч поранених та 20 тисяч убитих.