В ВСУ отреагировали на заявления Шойгу о полном захвате Марьинки

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о якобы завершенном захвате города Марьинка в Донецкой области. В ответ на это, представители ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что боевые действия в городе все еще продолжаются.

Об этом рассказал представитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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"Ситуация в Марьинке остается напряженной. Наши военные удерживают позиции в административных границах города, но Марьинка сильно пострадала от боевых действий. Утверждения о полном контроле над городом не соответствуют действительности", — подчеркнул Штупун.

В свою очередь, российские пропагандисты активно распространяли заявление Шойгу.

Ситуация в Марьинке

Что касается текущего положения дел в Марьинке, украинский аналитический проект DeepState сообщил 14 декабря, что примерно 96% территории города находится под контролем российских войск. Уже 23 декабря, согласно аналитикам, оккупанты захватили район на юго-западе Марьинки.

Напомним, российские военные продвинулись в промзоне на юге Авдеевки. По словам аналитиков, в настоящее время армия РФ еще не полностью ее контролирует, там продолжаются бои.

Добавим, что британская разведка оценила потери россиян с начала войны в Украине. С начала войны в Украине по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 до 240 тысяч человек ранеными и примерно 50 тысяч убитыми. В то же время у "вагнеровцев" примерно 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.