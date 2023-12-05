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РФ захватила почти всю Марьинку, но город разрушен полностью, — разведка Британии

5 декабря 2023 13:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
РФ захватила почти всю Марьинку, но город разрушен полностью, — разведка Британии
Уничтоженная Марьинка. Фото: Telegram/Андрей Ермак
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россия контролирует большую часть Марьинки на Донетчине. Город разрушен до основания и он превратился в руины. Однако Вооруженные силы Украины продолжают контролировать часть территории на западной окраине
города.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведку.

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Марьинка превратилась в руины

В последние недели российские войска постепенно продвигались через руины Марьинки и они контролируют большую часть территории города. Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. Сейчас она превратилась в руины, почти все постройки города разрушены.

Цель Кремля расширить контроль на Донетчине

По информации разведки Великобритании, возобновление усилий России против Марьинки является частью осеннего наступления России, приоритетом которого, вероятно, является расширение контроля РФ над остальными территориями Донецкой области. В разведке отмечают, что это может быть главной целью Кремля.

Сообщение разведки Великобритании
Сообщения разведки Великобритании. Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, российские военные продвинулись в промзоне на юге Авдеевки. По словам аналитиков, в настоящее время армия РФ еще не полностью ее контролирует, там продолжаются бои.

Добавим, что британская разведка оценила потери россиян с начала войны в Украине. С начала войны в Украине по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 до 240 тысяч человек ранеными и примерно 50 тысяч убитыми. В то же время у "вагнеровцев" примерно 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.

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