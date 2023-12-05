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РФ захопила майже всю Мар'їнку, але місто зруйноване вщент, — розвідка Британії

5 грудня 2023 13:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
РФ захопила майже всю Мар'їнку, але місто зруйноване вщент, — розвідка Британії
Знищена Мар'їнка. Фото: Telegram/Андрій Єрмак
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росія контролює більшу частину Мар’їнки, що на Донеччині. Місто зруйноване вщент, і воно перетворилося на руїни. Проте Збройні сили України продовжують контролювати осередки території на західній околиці
міста.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

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Мар'їнка перетворилася на руїни

Протягом останніх тижнів російські війська поступово просувалися через руїни Мар’їнки, і вони контролюють більшу частину території міста. Мар’їнка перебуває на лінії фронту з 2014 року. Зараз вона перетворилася на руїни, майже всі будівлі міста зруйновані.

Мета Кремля — розширити контроль на Донеччині

За інформацією розвідки Великої Британії, поновлення зусиль Росії проти Мар’їнки є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого, ймовірно, є розширення контролю РФ над рештою територій Донецької області. У розвідці зазначають, що це наразі може бути головною метою Кремля.

Повідомлення розвідки Великої Британії
Повідомлення розвідки Великої Британії. Фото: Міноборони Великої Британії

Нагадаємо, російські військові просунулися в промзоні на півдні Авдіївки. За словами аналітиків, наразі армія РФ ще не повністю її контролює, там тривають бої.

Додамо, британська розвідка оцінила втрати росіян з початку війни в Україні. З початку війни в Україні до листопада 2023 року офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 до 240 тисяч осіб пораненими і приблизно 50 тисяч вбитими. Водночас у "вагнерівців" приблизно 40 тисяч поранених і 20 тисяч убитих.

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