Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Данилов объяснил, в чем состоят главные сложности боев под Марьинкой arrow

Данилов объяснил, в чем состоят главные сложности боев под Марьинкой

27 декабря 2023 08:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Данилов объяснил, в чем состоят главные сложности боев под Марьинкой
Председатель СНБО Алексей Данилов. Фото: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ситуация под Марьинкой гораздо труднее, чем была под Бахмутом. Вооруженные силы Украины еще содержат окрестности города.

Об этом рассказал глава СНБО Алексей Данилов.

Читайте также:

Год важных решений

"Год принятия важных решений, прежде всего на фронте. Я бы очень хотел, чтобы это был год нашей победы, нашей совместной победы с нашими партнерами над врагом", — заявил Данилов.

По его словам, каждый день Вооруженные силы Украины наносят врагу потери в людях и технике. Отдельно следует отметить успехи Украины в борьбе против вражеского флота в Черном море, которые позволили Украине восстановить морские транспортные коридоры.

Секретарь СНБО также убежден, что Украина сможет освободить все захваченные врагом территории. А переговоры с врагом невозможны, ведь единственные условия, которые предлагает Российская Федерация, — это капитуляция.

Ситуация под Марьинкой

"Там ситуация скорее хуже, чем с Бахмутом из-за местности. Поэтому еще раз подчеркиваю, по сути, зданий, которые бы уцелели на территории Марьинки фактически нет", — рассказал Данилов.

Данилов добавил, что небольшая часть Марьинки все еще находится под контролем украинских воинов.

"Маленькая часть поселения все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но есть желание россиян захватить этот населенный пункт. Хотя, если уж называть вещи, как они есть, то захватить то, что осталось от населенного пункта. Потому что они фактически полностью его уничтожили" , — рассказал Данилов.

Глава СНБО подчеркнул, что уцелевших зданий в городе практически не осталось.

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска покинули Марьинку в Донецкой области. Они окопались на окраинах уничтоженного города и немного за городом.

Напомним, что ранее экскомандир полка "Азов" Максим Жорин показал страшные кадры Марьинки в развалинах. В то же время в ВСУ отреагировали на заявления министра обороны России Сергея Шойгу о полном захвате Марьинки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме