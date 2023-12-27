Данилов объяснил, в чем состоят главные сложности боев под Марьинкой

Председатель СНБО Алексей Данилов. Фото: Укринформ

Ситуация под Марьинкой гораздо труднее, чем была под Бахмутом. Вооруженные силы Украины еще содержат окрестности города.

Об этом рассказал глава СНБО Алексей Данилов.

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Год важных решений

"Год принятия важных решений, прежде всего на фронте. Я бы очень хотел, чтобы это был год нашей победы, нашей совместной победы с нашими партнерами над врагом", — заявил Данилов.

По его словам, каждый день Вооруженные силы Украины наносят врагу потери в людях и технике. Отдельно следует отметить успехи Украины в борьбе против вражеского флота в Черном море, которые позволили Украине восстановить морские транспортные коридоры.

Секретарь СНБО также убежден, что Украина сможет освободить все захваченные врагом территории. А переговоры с врагом невозможны, ведь единственные условия, которые предлагает Российская Федерация, — это капитуляция.

Ситуация под Марьинкой

"Там ситуация скорее хуже, чем с Бахмутом из-за местности. Поэтому еще раз подчеркиваю, по сути, зданий, которые бы уцелели на территории Марьинки фактически нет", — рассказал Данилов.

Данилов добавил, что небольшая часть Марьинки все еще находится под контролем украинских воинов.

"Маленькая часть поселения все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но есть желание россиян захватить этот населенный пункт. Хотя, если уж называть вещи, как они есть, то захватить то, что осталось от населенного пункта. Потому что они фактически полностью его уничтожили" , — рассказал Данилов.

Глава СНБО подчеркнул, что уцелевших зданий в городе практически не осталось.

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска покинули Марьинку в Донецкой области. Они окопались на окраинах уничтоженного города и немного за городом.

Напомним, что ранее экскомандир полка "Азов" Максим Жорин показал страшные кадры Марьинки в развалинах. В то же время в ВСУ отреагировали на заявления министра обороны России Сергея Шойгу о полном захвате Марьинки.