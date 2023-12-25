Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Екскомандир полку "Азов" Жорін показав страшні кадри Мар'їнки у руїнах arrow

Екскомандир полку "Азов" Жорін показав страшні кадри Мар'їнки у руїнах

25 грудня 2023 21:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Екскомандир полку "Азов" Жорін показав страшні кадри Мар'їнки у руїнах
Знищені будинки в Мар'їнці. Фото: скриншот з відео Жоріна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Мар'їнка — місто на Донеччині, яке знищене російськими окупантами повністю, від нього залишилися лише руїни. На вулицях, де мають стояти будинки, залишився лише фундамент, а міста тепер немає, його стерто з лиця землі.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Читайте також:

Як зараз виглядає Мар'їнка

На відео, що опублікував Жорін, видно сотні зруйнованих багатоповерхівок та приватних будинків. Через війну залишилися лише їх частини та рештки.

"На жаль, такі кадри вже нікого не дивують. Мар’їнка — ще одне місто, від якого не залишилось абсолютно нічого", — написав Жорін. 

За його словами, під час наступальних дій ЗСУ, військовий побачив у місті лише фундамент на вулицях, який залишився від будинків. Він вказав, що таке відео допоможе українцям в тилу зрозуміти справжню ситуацію на передовій та у прифронтових містах. Як пише Жорін, це може статися "з кожним українським містом, до якого доберуться" росіяни.

"Це не відбудувати та не відновити. Як міста вони тепер живуть лише в Гуглі", — зазначив військовий про Мар'їнку та Андріївку. 

Нагадаємо, російська влада заявила про нібито повне захоплення Мар'їнки. Однак у ЗСУ не підтвердили цю інформацію і заявили, що бойові дії та оборона міста ще триває.

Раніше ми писали, що ситуація на території Авдіївки залишається складною. Місто стикається з безперервними штурмовими діями з боку противника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі