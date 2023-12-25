Екскомандир полку "Азов" Жорін показав страшні кадри Мар'їнки у руїнах

Знищені будинки в Мар'їнці. Фото: скриншот з відео Жоріна

Мар'їнка — місто на Донеччині, яке знищене російськими окупантами повністю, від нього залишилися лише руїни. На вулицях, де мають стояти будинки, залишився лише фундамент, а міста тепер немає, його стерто з лиця землі.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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На відео, що опублікував Жорін, видно сотні зруйнованих багатоповерхівок та приватних будинків. Через війну залишилися лише їх частини та рештки.

"На жаль, такі кадри вже нікого не дивують. Мар’їнка — ще одне місто, від якого не залишилось абсолютно нічого", — написав Жорін.

За його словами, під час наступальних дій ЗСУ, військовий побачив у місті лише фундамент на вулицях, який залишився від будинків. Він вказав, що таке відео допоможе українцям в тилу зрозуміти справжню ситуацію на передовій та у прифронтових містах. Як пише Жорін, це може статися "з кожним українським містом, до якого доберуться" росіяни.

"Це не відбудувати та не відновити. Як міста вони тепер живуть лише в Гуглі", — зазначив військовий про Мар'їнку та Андріївку.

Нагадаємо, російська влада заявила про нібито повне захоплення Мар'їнки. Однак у ЗСУ не підтвердили цю інформацію і заявили, що бойові дії та оборона міста ще триває.

Раніше ми писали, що ситуація на території Авдіївки залишається складною. Місто стикається з безперервними штурмовими діями з боку противника.